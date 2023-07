Vídeo: No Acre, MC Pipokinha baixa calcinha e rebola para fãs

O show da MC Pipokinha, realizado em Rio Branco na noite desse domingo, 9, lotou a casa noturna responsável pela apresentação da funkeira na capital acreana.

Em dado momento do show, a cantora baixou a calcinha e dançou seminua na frente do público. Danças com teor sexual também foram protagonizadas em cima do palco ao lado dos bailarinos.

Pipokinha é conhecida pelas letras ousadas e vocal agressivo no funk de rua. Bota na Pipokinha”, “Eu sou a MC Pipokinha” e “Tira as crianças da sala” fazem parte do repertório da artista.

Em Porto Velho (RO) o show de Pipokinha, que deveria ter acontecido na última semana, teve de ser cancelado após pressão das redes sociais pela não realização do show.

Em Rondônia, o Ministério Público já havia se manifestado contrário a presença de menores de idade no show da MC Pipokinha.