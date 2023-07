Vídeo mostra pastor torturando adolescente: “Aqui é milagroso”; MPAC é acionado

O vigilante S.F.L, que se intitula como “Pastor”, está sendo denunciado à Justiça Criminal pela promotoria de justiça do Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Combate à Tortura (GAEPCT) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por prática de tortura contra um adolescente, em Rio Branco.

Em um vídeo encontrado no celular do próprio acusado, o Pastor aparece espancando e torturando um adolescente. Nas imagens, o menino aparece algemado por um dos braços, deitado no chão e pede “perdão” ao seu agressor. “O senhor me perdoe, pastor”, diz o garoto.

Em seguida, o agressor inicia uma nova leva de violência psicológicas com o garoto. “Tu quer que eu te adote? Eu vou te levar. Mas, tu quer ir para onde? Pro céu ou pro inferno?”, diz Pastor. Ao ouvir do adolescente “pro céu, tio”, o acusado responde: “eu acho que eu vou ter outro caminho melhor para eu te levar”.

“Pastor” é a mesma pessoa que aparece em outro vídeo, ao lado de um comparsa, espancando uma pessoa em situação rua ao lado de uma loja de venda de confecções de luxo do bairro do Bosque. O crime foi cometido em maio de 2023 e foi filmado por uma testemunha não identificada. As imagens chegaram ao MPAC, que identificou os agressores e pediu prisão preventiva dos vigilantes. As prisões foram decretadas, mas os dois foram colocados em liberdade logo em seguida.

De acordo com o promotor de Justiça Walter Teixeira Filho, o vídeo em que ”Pastor” aparece torturando o adolescente pode ser anterior às filmagens de espancamento da pessoa em situação de rua ao lado da loja do bairro do Bosque.

O vídeo em que o adolescente aparece sendo torturado foi obtido após a apreensão do celular do acusado por causa do primeiro caso, como parte das medidas cautelares que ele teria que cumprir por causa dos espancamentos ao morador de rua. Ao analisar as imagens contidas no aparelho, eis que surgiu o vídeo da tortura ao adolescente.

“Ele demonstra desprezo pelo Estado e evoca para si o direito de punir a seu modo, com suas próprias mãos, aqueles que julga infratores”, disse o promotor Walter Teixeira, que deve pedir novamente a prisão dele, o qual já está sendo identificado como o “Pastor do mal”.

Veja o vídeo:

Via Contilnet, Tião Maia