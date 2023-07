Vídeo mostra detento do CV saindo de cela antes de rebelião em penitenciária

A Polícia Civil do Acre investiga, por meio de um vídeo, o momento em que um detento consegue sair de uma das celas do presídio Amaro Alves para dar início a rebelião que ocasionou 5 mortes na última semana.

Segundo informações, um dos detentos sai da cela após a passagem de um Policial Penal que estava entregando marmitas e aborda outro detento e, em seguida, sai correndo pelos corredores do presídio.

Com base nas imagens, a Polícia Civil instaurou inquérito para saber se houve facilitação na ação criminosa que gerou acesso à sala de armas e, consequentemente, a morte de líderes de uma organização criminosa. O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, confirmou as investigações. “Foram instaurados dois inquéritos policiais ainda no presídio”, declarou.

VEJA O VÍDEO: