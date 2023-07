Vídeo: moradores em situação de rua brigam por causa de latinhas e um é agredido e vai parar no PS

O catador de latinha identificado como Jovercino Alves, de 62 anos, se envolveu em uma briga que começou no Mercado do Bosque e terminou no estacionamento do Pronto-Socorro de Rio Branco no início da noite dessa terça-feira (18).

Segundo relatos da própria vítima, ele é morador de rua e junta latinha para vender e comprar alimentos. No final da tarde de ontem (18), um “amigo” que também vive em situação de rua teria jogado as latinhas que ele juntou durante todo o dia no chão, sem nenhum motivo.

Jovercino perguntou o motivo dele ter feito aquilo e começou então uma discussão que terminou em agressão física. A vítima foi agredida com um pedaço de ferro e ficou ferida na cabeça e nas mãos, sendo necessário atendimento no Pronto-Socorro.

O agressor que não teve o nome revelado fugiu após ver Jovercino sangrando no chão. Pessoas que presenciaram a cena socorreram o homem, conduzindo o mesmo para atendimento médico.

