Vídeo: caminhonete pega fogo após bater em seringueira na Estrada da Borracha, em Xapuri

Uma caminhonete pegou fogo na manhã deste sábado, 15, após colidir com uma seringueira na Estrada da Borracha em Xapuri.

As informações até o momento dão conta de que o veículo era dirigido pelo empresário Cícero Alencar, que atua no ramo de móveis, supermercado e restaurante no município do interior.

Pelo que foi apurado, o empresário teria perdido o controle do veículo e colidido com a seringueira.

Rapidamente, as chamas consumiram a caminhonete e mesmo com a intervenção de pessoas que passavam pelo local e tentaram apagar o fogo, o veículo ficou completamente destruído.

Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde do empresário que teria sido levado ao hospital Epaminondas Jácome em Xapuri.

Mais informações em instantes.

Veja o vídeo: