Vidente prevê Gleici Damasceno eleita prefeita com votação recorde daqui 9 anos

O vidente de São Paulo, Valter Arauto, comunicou nesta terça-feira, 11, uma previsão sobre a atriz e ex-BBB acreana, Gleici Damasceno. Segundo o homem conhecido como “O Olho que Viu o Amanhã”, o futuro da acreana vai ser conhecido por todos nas rádios, televisão e redes sociais, quando ela se tornar prefeita.

“Está no Facebook, Instagram e no futuro de 2032. Está nos jornais e nas revistas a ativista Gleici eleita com votação recorde. Acenará para o povo a prefeita”, destacou o clarividente.

Apesar de informar o ano em que ocorrerá o acontecimento, a profecia de Arauto não conta em que local Damasceno, que já declarou ser petista diversas vezes, deverá exercer o cargo, nem mesmo se será em Rio Branco, capital do Acre, onde ela nasceu e a família mora.

“Nunca vi algo tão claro como esta visão em sonho. Fatos futuros a levarão ao poder. Sonhei tudo às 03h da madrugada e registrei assim que levantei”, explicou.

Ainda este ano, Valter já havia trazido outra previsão sobre a ganhadora do Big Brother Brasil, contando que em breve ela ficaria grávida, mas o fato ainda não foi notificado por ela.

Veja a publicação: