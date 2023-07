Vendas de automóveis usados e seminovos caem 10,8% no Acre

FOTO: SÉRGIO VALE

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) informou, em seu relatório mensal, que as vendas de veículos seminovos e usados, durante o mês de junho, caíram 10,8% no Acre. Em maio, foram comercializadas 3.259 usados e seminovos contra 2.906 no mês seguinte.

A retração no Acre foi a 3.ª maior da Amazônia no período, perdendo para Roraima (-21,7%) e Amazonas (-16,7%).

A queda no Acre seguiu a tendência nacional: no País as vendas diminuíram 7,8% em relação a maio. No entanto, a Fenauto ressalta que o total acumulado neste ano é positivo em 13,7% em relação ao mesmo período de 2022 em todo o país — e no Acre não é diferente: o acumulado chega a 6,1% de saldo positivo.

Outro ponto importante no relatório é que as vendas de junho de 2023 foram 2,4% maiores do que as de junho de 2022. Em junho de 2023 foram comercializadas 1.175.174 unidades, contra 1.274.333 em maio. O total acumulado de veículos seminovos e usados comercializados, nos seis primeiros meses deste ano, chegou a 6.851.087 de unidades.

Para o presidente da Fenauto, Enilson Sales, as vendas menores podem ser reflexo das medidas adotadas pelo Governo Federal para facilitar a venda de veículos zero quilômetros.

“Vínhamos em um aquecimento constante mês a mês, neste ano, até o anúncio das medidas de desoneração dos carros zero. Esse movimento pode ter levado os consumidores a optarem pela compra do zero, diminuindo a procura pelos seminovos e usados. Outro fator que tradicionalmente influencia essa retração, neste período, é a realização das festas juninas no Nordeste que desaquecem o comércio. Vale ressaltar que o crédito concedido pelo Governo Federal praticamente se esgotou e o mercado deve se ajustar rapidamente aos moldes anteriores a essas medidas, levando o consumidor a procurar opções de seminovos e usados, dentro de suas condições de pagamento.”

A Fenauto é a entidade representativa do Setor de Revendas de Automóveis Seminovos e Usados, reunindo 27 Associações Regionais por todo o país, que, por sua vez, congregam cerca de 48.000 revendedores de veículos seminovos e usados. Para saber mais, basta acessar https://www.fenauto.org.br.