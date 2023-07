Velório do acreano João Donato será aberto ao público nesta terça-feira no Rio de Janeiro

O velório do músico acreano João Donato será aberto ao público no período de 11h às 15 horas desta terça-feira, 18, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para que fãs do pianista, compositor, arranjador e cantor possam se despedir em uma última homenagem.

Nascido em Rio Branco em 1934, João Donato, morreu, vítima de pneumonia, nesta segunda-feira, no Rio. Considerado um dos grandes nomes da Música Popular Brasileiro, Donato foi homenageado por políticos, celebridades e chamado de gênio e lenda da música por outros artistas.

Entre os prêmios que recebeu por sua carreira, João Donato foi ganhador do Grammy Latino no ano de 2010. O prêmio é considerado o “Oscar” da música.

Após o velório, o corpo de Donato será cremado em uma cerimônia restrita aos amigos e familiares.