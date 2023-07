Veja quanto rende o prêmio acumulado de R$ 40 milhões do concurso da Mega-Sena

O prêmio da Mega-Sena, acumulado há três sorteios seguidos, está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (15).

Caso uma pessoa acerte sozinha as seis dezenas, o prêmio poderá render R$ 272 mil por mês se o valor for totalmente aplicado na poupança, por exemplo. Mas é possível fazer o dinheiro render mais ainda.

Levantamento da Trademap mostra o rendimento do prêmio da Mega-Sena em cada tipo de investimento.

No primeiro mês, os R$ 40 milhões do prêmio da Mega-Sena renderiam aproximadamente R$ 272 mil na poupança, considerando o rendimento de 0,68% em junho, e esse valor está isento de imposto de renda.

Renda fixa

Na renda fixa, um investimento de R$ 40 milhões em um CDB pós-fixado que remunere 100% do CDI a 13,65% geraria um rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 352.803,92, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 11,83% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 40 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 4.037.420 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 336.451,67 por mês.

No entanto, este rendimento é uma projeção, porque o limite de aplicação no Tesouro Direto é de R$ 1 milhão por investidor.

Próximo concurso

O concurso 2.611 será realizado no sábado (15), às 20h, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Fonte: R7