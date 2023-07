União Brasil quer Daniela fora do Turismo até sexta; Lula negocia compensação a Waguinho

Daniela Carneiro – ou Daniela do Waguinho, como é conhecida – chegou ao posto no início do terceiro mandato de Lula (PT), como forma de retribuição o engajamento dela e do marido – o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (hoje no Republicanos) – na campanha do presidente.

A nomeação dela também tinha como objetivo garantir o apoio do União Brasil, que tem a 3ª maior bancada na Câmara (59 deputados) e a 4º no Senado (9 senadores).



Waguinho, entretanto, deixou o União Brasil em abril, e Daniela deve fazer o mesmo.



Para compensar o aliado, o governo sinalizou que deve construir um Instituto Federal e um hospital para tratamento de câncer em Belford Roxo. Ao jornal “O Globo”, Waguinho disse que o presidente indicou que deve ir ao mês que vem à cidade para anunciar as obras.