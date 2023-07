Uefa e Conmebol anunciam nova competição de clubes; 1ª edição será neste mês

A Uefa e a Conmebol anunciaram nesta sexta-feira (7) a criação de uma nova competição de clubes, chamada “Desafio de Clubes”. O torneio será disputado entre os campeões da Europa League e da Copa Sul-Americana, em jogo único.

A edição inaugural do “Desafio de Clubes” está prestes a acontecer. Sevilla (campeão da Europa League) e Independiente del Valle (campeão da Sul-Americana) se enfrentarão no dia 19 de julho, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

🏆 𝑻𝒉𝒆 𝑼𝑬𝑭𝑨-𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆!@EuropaLeague winners @SevillaFC will host CONMEBOL @Sudamericana champions @IDV_EC on 19 July!

The Club Challenge is part of the expansion of UEFA's expansion of cooperation with CONMEBOL. Learn more: ⬇️

