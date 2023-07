Lavador de carro sequestrado foge de cativero e é socorrido por vigilantes

Por Davi Sahid

O lavador de carro Anderson Brandão da Silva, de 28 anos, que foi sequestrado na tarde desta sexta-feira, 28, no Posto de Lavagem “Vem Car”, situado na Estrada da Floresta, em Rio Branco, conseguiu fugir do cativeiro em que foi levado, no loteamento Praia do Amapá, e já está sob a proteção da Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia, Anderson estava em uma casa de madeira numa área de mata, quando percebeu que os criminosos haviam saído do local por um momento. A vítima, que estava amarrada, conseguiu se soltar e fugir correndo.

Anderson foi agredido e estava com um ferimento na cabeça, mesmo assim, conseguiu chegar ao canteiro de obras da Septo I, na Via Verde na Estrada do Loteamento Praia do Amapá, e pediu ajuda aos vigilantes.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a vítima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito, onde recebeu os atendimentos.

Após receber alta médica, Anderson foi encaminhado pelos Agentes de Polícia à Delegacia de Combate a Roubos e Extorsōes (DCORE), onde será ouvido pelo Delegado.