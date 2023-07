Trabalhador é sequestrado e bandidos pedem R$ 20 mil para não matar vítima

Por Davi Sahid

O lavador de carro Anderson Brandão da Silva, de 28 anos, foi sequestrado na tarde desta sexta-feira, 28, no Posto de Lavagem “Vem Car” situado na Estrada da Floresta, após a rotatória de entrada do Via Verde Shopping, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Os criminosos chegaram no local em um veículo modelo Fiat Idea, estacionaram e um deles em posse de uma arma de fogo obrigou o trabalhador a entrar no carro.

Durante a ação do bandido, um cliente que chegou no exato momento do sequestro ainda teve seus pertences subtraídos.

Uma outra pessoa identificada como Sérgio Manoel que trabalha em uma distribuidora que funciona ao lado do lava jato ao perceber que também iria ser sequestrado, conseguiu correr e fugir dos criminosos.

Policiais militares foram acionados, colheiram as características do veículo e dos bandidos e seguem em busca de resgatar o lavador de carro Anderson Brandão.

Familiares relataram a Polícia que Anderson é filho de um policial falecido e não têm envolvimento com organizações criminosas. A família disse ainda que estão recebendo imagens do trabalhador sendo torturado e ameaçado de morte, e que os criminosos estão exigindo um valor de R$ 20 mil, caso contrário ele será morto.

A mãe de Anderson registrou um boletim de ocorrência na delegacia e as Forças Policiais seguem em busca do paradeiro da vítima.

Segundo informações da polícia, o veículo usado no crime foi furtado no bairro Taquari e após o sequestro de Anderson o carro foi abandonado no mesmo bairro. A polícia acredita que Anderson Brandão esteja em alguma área de mata na região do Taquari.