Touro mecânico é atração na Expoacre 2023; repórter do ac24horas participa do desafio

Entre às várias atrações da Expoacre 2023, uma das mais procuradas pelo público tem sido o touro mecânico. Nesta segunda noite de festa, o repórter do ac24horas e Ecos da Notícia, Leônidas Badaró, participou do desafio para saber quanto tempo fica em cima do animal.

“Eu fui desafiado e eu vou mostrar que eu sou de Xapuri, lugar de peão brabo, onde tem montador de touro. Vou mostrar o que é um cabra valente”, afirmou.

O representante do empreendimento destacou que a maior marca que já alcançaram tinha sido feita por um boiadeiro. “Ele ficou por bastante tempo. Eu quero é ver se você consegue”.