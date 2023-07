Torcedores do Corinthians invadem quarto de motel em São Paulo e agridem meia Luan

Na madrugada desta terça-feira (04), o meia Luan, do Corinthians, foi agredido por torcedores do clube em um motel de São Paulo. O ocorrido se deu no bairro da Barra Funda, situado na Zona Oeste da capital paulista.

O ocorrido ganhou força após o vazamento de áudios em que, supostamente, funcionários do motel confirmavam que Luan deixou o local agredido por torcedores. A informação foi confirmada inicialmente pelo portal “ge” e, logo em seguida, pela reportagem da Itatiaia.

Ainda não há maiores informações quanto ao estado de saúde do meio-campista. A Itatiaia buscou contato com a assessoria de comunicação de Luan, mas não obteve resposta. Caso haja um posicionamento, a matéria será prontamente atualizada.

Luan foi contratado pelo Corinthians na temporada 2020, como grande nome de uma reformulação do clube. O jogador não engrenou com a camisa alvinegra, perdeu espaço, e hoje treina em horários alternativos ao elenco principal no CT Joaquim Grava.