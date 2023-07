Tony Bennett, lendário cantor americano, morre aos 96 anos nesta sexta-feira

O lendário cantor norte-americano Tony Bennett morreu nesta sexta-feira (21) aos 96 anos, de acordo com o New York Times, citando sua assessora de longa data, Sylvia Weiner. Em 2021, sua família revelou que o artista foi diagnosticado com Alzheimer em 2016.

O cantor é conhecido mundialmente pela canção “I Left My Heart in San Francisco”, lançada em 1963. Ele soma 41 indicações ao Grammy, além de ter recebido Lifetime Achievement Award – prêmio concedido por várias organizações para reconhecer as contribuições ao longo de toda a carreira.

Em 2012, Bennett lançou o álbum “Viva Duets” em parceria com artistas latino-americanos, que incluiu os brasileiros Roberto Carlos, Ana Carolina e Maria Gadu.