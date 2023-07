Tirolesa mais alta das Américas é inaugurada em meio aos cânions do Sul do Brasil; veja

A tirolesa mais alta das Américas foi inaugurada na última sexta-feira (7) em meio aos cânions do Sul do Brasil. A atração fica a cerca de 750 metros do chão e a 1.099 metros acima do nível do mar. Ela faz parte do Cânion Fortaleza, dentro do Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS).

Com 720 metros de extensão, o ponto de partida fica no Alto do Mirante e a chegada ocorre próxima do estacionamento do parque. Os corajosos podem atingir uma velocidade média de 30 km/h e a experiência dura entre 5 e 10 minutos.

Segundo a Urbia, que cuida da gestão do parque, a tirolesa foi pensada para proporcionar a sensação de sobrevoo sobre as fendas do cânion, que é um dos maiores da região, que soma mais de 7 km de borda e mil metros de desfiladeiro. Trilhas e cachoeiras também estão entre os atrativos do cânion.

A tirolesa possui seis cabos de aço, em que pode ser utilizada por até três pessoas simultaneamente, e está disponível para indivíduos entre 40 kg e 110 kg. Os visitantes ficam equipados com capacete e cinto de segurança fixado a uma cadeira, a qual possui compartimento para guardar celular e carteira.

A atração tem valor de R$ 150 e funciona diariamente das 10h às 16h, salvo às terças-feiras, quando o parque fica fechado.

Além dos atrativos naturais, o novo equipamento chega para somar mais uma atração no Parque da Serra Geral, que já possui o Balanço Infinito, que, a partir de uma plataforma suspensa e balanço, proporciona vistas privilegiadas para os cânions e sensação de adrenalina.

O Parque

Com cerca de 17 mil hectares, o Parque Nacional da Serra Geral é lar de trilhas, cachoeiras e do Cânion Fortaleza, formação rochosa de beleza natural impactante.

Sua entrada principal é na cidade de Cambará do Sul (RS), que também é porta de entrada para o Parque Nacional Aparados da Serra. Juntas, as unidades de conservação têm o maior conjunto de cânions da América do Sul e somam mais de 30 mil hectares de área, que se distribuem pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A Urbia, mesma empresa por trás do Parque Ibirapuera, em São Paulo, faz a gestão dos parques desde o começo de 2021, em que opera três áreas de visitação: Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi.

O ingresso para os cânions Itaimbezinho e Fortaleza saem por R$ 94, com direito a três entradas no período de sete dias.