TIM e Apple fecham acordo no Brasil e iPhone é vendido pela metade do preço

A TIM fechou uma parceria comercial com a Apple e vai ofertar o iPhone com descontos de cerca de 50%.

Além disso, o acordo também prevê a oferta de serviços como Apple Music, Apple TV, iCloud (armazenamento de dados em nuvens) e Arcade (games) aos consumidores, informou a empresa nesta quinta-feira (27).

Segundo a empresa, a TIM é a terceira operadora no mundo a fechar esse tipo de parceria com a Apple.

Os descontos já estão disponíveis na loja virtual da operadora e os descontos chegarão às lojas físicas na sexta-feira (28).

Um dos celulares mais recentes da Apple, o iPhone 14 está à venda por R$ 4.999 com 256 GB de memória. No site da empresa de tecnologia, o aparelho custa R$ 8.599, o que representa um desconto de 42%.

O iPhone 14 de 128 GB está por R$ 3.999 no site da TIM, enquanto a loja oficial vende por R$ 7,599, o desconto é de 47%.

Já o iPhone 12 de 256 GB é anunciado pela operadora por R$ 2.999, um desconto de mais de 58%. No site da Apple, ele está por R$ 7.199.

O produto no valor promocional pode ser adquirido apenas por assinantes do Plano TIM Black.

Até o momento, a companhia anunciou o TIM Black com Apple One, serviço que vai ser oferecido em dois novos planos em parceria com a Big Tech.

Novos planos

As novas opções de planos do TIM Black com Apple One custarão R$ 224,99 com 50GB de internet e R$ 294,99 com 100GB de internet, em pacotes que podem ser compartilhados com o titular e mais um ou até três dependentes.

As ofertas também incluem outros serviços da marca, como o Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+.

No mercado, a assinatura Apple One Individual custa R$ 34,90 mensais.

Os clientes da TIM que assinarem esses planos poderão aproveitar os serviços Apple One em seus dispositivos favoritos, incluindo iPhone ou outros devices Apple, smart TVs e alto-falantes inteligentes.

A contratação do serviço poderá ser feita em qualquer loja física ou no site da operadora a partir de 28 de julho.