Tião Bocalom e engenheiros fazem visita técnica em obras do Recupera Rio Branco

O programa Recupera Rio Branco continua trabalhando nos bairros da capital revitalizando as ruas que foram atingidas pela cheia do Rio Acre. das 440 ruas, mais de cem já foram concluídas. Na manhã desta quinta feira (20), o prefeito e engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) fizeram uma visita técnica no bairro Seis de Agosto, para acompanhar o andamento das obras.

Em algumas ruas os serviços são complexos, por exemplo na rua Santa Terezinha, no bairro Seis de Agosto, a empresa que trabalha na obra, teve que corrigir um rompimento na adutora, remover todo o solo para dar continuidade aos serviços.

“Na verdade existe um certo nível de complexidade nessas obras que a gente está fazendo e, aqui no caso específico, era o rompimento de um cano adutora, que a gente teve que remover o solo, resolver o problema e colocar o solo, não é uma coisa generalizada, então a gente tem que fazer da melhor qualidade pra que fique um serviço realmente descente”, explicou o engenheiro Carlos Augusto.

Na rua Cearense, praticamente já está concluído o asfalto, o meio fio também já foi colocado, só faltam alguns detalhes de pintura. A entrada das casas dos moradores também foi feita para facilitar o acesso. Nas calçadas também estão sendo feitas as correções.

O prefeito também fez a vistoria dos serviços, conversando com os moradores, também já está sendo concluído a calçada e o boca de lobo que compõe a rede de esgoto.

“Mais de 50% das ruas já foram concluídas, estamos agora fazendo mais a recuperação do sistema de drenagem, a parte de infraestrutura já foi realizada, agora já está concluindo para dar o direcionamento da água. não adianta deixar a água parada no asfalto que vai deteriorar toda a camada de pavimento. Estamos no meio fio, sarjetas, boca de lobo recuperando e as calçadas”, explicou o engenheiro Hassan Derze. O prefeito espera entregar todas as ruas que estão incluídas no Programa Recupera Rio Branco o quanto antes.

“Nós estamos trabalhando duro, as primeiras ruas são as piores que tinham, pedimos para as empresas entrarem nessas ruas, pra começar a resolver logo o problema. Eu espero que até o fim de setembro, esteja tudo pronto pois essa região sofreu muito, não só aqui, mas também no Taquari, Habitasa, nós temos equipes trabalhando em todas essas regiões”, concluiu o gestor.

Por Assecom/Prefeitura

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom