Testemunhas afirmam que jovem pregou evangelho antes de ser morto por amigo  

Amigos que estavam na companhia de Ítalo Lima, de 24 anos, que foi morto a tiros na madrugada desse domingo (2) na praça central de Plácido de Castro, disseram à polícia que a vítima havia pregado o evangelho cerca de duas horas antes do crime, no mesmo local onde foi assassinado.

As testemunhas irão prestar depoimento na Delegacia Geral de Polícia, onde o inquérito já foi instaurado. O autor do delito continua na situação de foragido e deverá ser apresentar ao delegado da cidade.

Ítalo Lima trabalhava numa empresa que presta serviço à Secretaria de Educação, e era lotado na Escola José Machado. Há algum tempo, tinha ingressado no Igreja Evangélica a qual frequentava assiduamente.

Na noite de sábado, foi convidado para culto ao ar livre na Praça Baldino Firmino, onde participou com pregador. “Ele tinha o dom da palavra”, comentou um amigo.

No final do culto, Ítalo foi para casa, onde trocou de roupas e retornou para praça que é o principal ponto de encontro de jovens da cidade. Por motivos fúteis, teria discutido com um rapaz com quem tinha amizade, quando este saiu e ao retornar minutos depois já portava uma pistola.

Foram dois disparos feitos à curta distância, que atingiram Ítalo no tórax , o levando a óbito antes da chegada do SAMU.