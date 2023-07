Teatro do imperador Nero de 2 mil anos é desenterrado em Roma após séculos perdido

Ruínas de um teatro particular pertencente ao imperador romano Nero, do século I d.C, foram desenterradas na capital italiana a poucos metros do Vaticano, no que os especialistas consideram uma descoberta “excepcional”.

A descoberta, revelada pela superintendente especial de Roma, Daniela Porro, na quinta-feira (27), revela o local onde Nero ensaiou poesia e música, e fica perto de onde hoje fica a Basílica de São Pedro.

Até agora, a existência do antigo teatro deixou muitos historiadores perplexos porque foi mencionado em textos romanos escritos por Plínio, o Velho, mas seu paradeiro não havia sido documentado anteriormente.

Nero foi o quinto imperador romano, governando entre 54 e 68 d.C. Líder impopular, tornou-se famoso por suas extravagâncias e libertinagens pessoais.

O local inclui elegantes colunas de mármore, decorações folheadas a ouro e depósitos com restos de figurinos e cenários usados ​​nas produções teatrais de Nero.

A escavação faz parte de um projeto de renovação do Palazzo della Rovere na Via Della Conciliazione, que leva à Praça de São Pedro.

O projeto transformará parte do edifício da era renascentista em um hotel Four Seasons, com inauguração prevista para 2025 – a tempo das comemorações do ano do Jubileu de Roma, que devem atrair milhões de pessoas à cidade.

O superintendente Porro disse em um comunicado à imprensa que as descobertas “excepcionais” fornecem um raro vislumbre do período que começa com o reinado de Nero até o século XV. Alguns dos artefatos posteriores testemunham o uso do local como teatro, incluindo vestígios de trajes, bem como cerâmicas e utensílios de cozinha mais recentes.

Anteriormente, apenas sete cálices de vidro foram encontrados entre o reinado de Nero e o século 15, que marcou um período durante o qual Roma foi saqueada várias vezes. Porro disse que a escavação revelou mais sete.

Enquanto isso, taças de vidro colorido e restos de cerâmica provisoriamente datados do século 10 também foram descobertos durante a extensa escavação, que cobre um quarteirão da cidade.

“É uma escavação soberba, com a qual todo arqueólogo sonha”, disse Marzia Di Mento, arqueóloga responsável pela escavação iniciada em 2020, à CNN na sexta-feira (29). “Ser capaz de cavar nesta área construída e historicamente rica é tão raro.”

Di Mento disse à CNN que levaria anos para estudar e datar todos os tesouros.

Entre os artefatos do século 15 recuperados durante a escavação estão taças de vidro, panelas, moedas e restos de instrumentos musicais, acrescentou Di Mento. Ela disse que pentes feitos de ossos e várias ferramentas para fazer contas de rosário também foram encontrados.

Muitas das peças menores serão levadas a museus romanos para exibição e as ruínas da estrutura serão enterradas novamente depois de catalogadas, disse Porri.

A reforma do palazzo e do jardim acima das ruínas continua.