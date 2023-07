Taiwan denuncia número recorde de navios de guerra da China ao redor da ilha

O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou ter identificado um número recorde de 16 navios de guerra chineses nas águas ao redor da ilha em um período de 24 horas no final de semana. Analistas disseram ser o mais recente sinal de uma campanha de intimidação do Partido Comunista da China.

A atividade da Marinha do Exército de Libertação do Povo nas 24 horas que terminaram às 6h (horário local) no sábado (15), deu sequência a exercícios realizados no início da semana passada. Na ocasião, dezenas de aviões de guerra chineses passarem pela linha mediana do Estreito de Taiwan e entrarem nas principais regiões de identificação de defesa aérea de ilha.

Em 72 horas no meio da semana passada, 73 aeronaves do exército chinês cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan — um ponto de demarcação informal que Pequim não reconhece, mas até recentemente era amplamente respeitado — ou entraram nas partes sudeste ou sudoeste das regiões de defesa aérea da ilha.

Durante o mesmo período, nove embarcações chinesas foram registradas em águas ao redor de Taiwan em três dias consecutivos.

O número de 16 navios chineses ao redor de Taiwan de sexta (14) a sábado representando um recorde registrado desde que o Ministério da Defesa da ilha começou a fornecer atualizações diárias na ilha, em agosto de 2022.

“É um esforço militar crescente”, disse Carl Schuster, analista do Havaí e ex-diretor de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA, à CNN nesta segunda-feira (17).

As operações militares indicam que os esforços de Pequim são duplos, disse ele.

Um: as atividades constantes do exército chinês ao redor da ilha apresentam a seus defensores uma variedade de possíveis rotas de ataque para as quais projetar defesas; e dois: para “praticar, ensaiar e treinar para o ‘momento’ caso ele apareça”, disse Schuster.

Esse momento seria uma possível invasão chinesa em Taiwan.

O Partido Comunista da China reivindica a democracia autônoma como seu território, apesar de nunca tê-la controlado, e passou décadas tentando isolá-la diplomaticamente. Pequim não descarta o uso da força para assumir o controle da ilha.

A mídia estatal chinesa divulgou no domingo (16) a atividade naval, observando o exército chinês “quebrando o recorde para o número de embarcações implantadas em seus exercícios na região”, em uma reportagem do Global Times.

“Os analistas disseram no domingo que os recentes exercícios intensivos demonstram as capacidades dos chineses em cercar a ilha”, disse a história do Global Times.

Nem o Ministério da Defesa de Taiwan, nem o artigo do Global Times deram detalhes sobre quais navios de guerra estavam nas águas ao redor de Taiwan.

Mas a mídia estatal chinesa disse que os exercícios do exército “provavelmente apresentavam treinamento de desembarque anfíbio” e a história foi coroada com uma foto de um navio de assalto anfíbio que teria sido tirada “durante um exercício de treinamento de combate real marítimo recentemente”.

Schuster disse que acredita que o exército continuará aumentando a pressão sobre Taiwan.

“Veremos mais exercícios desse tipo e o próximo ano será mais complexo e maior em termos de unidades envolvidas e extensão de suas atividades”, disse ele.