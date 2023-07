Suspeito de assalto é preso após cair de moto ao tentar fugir da polícia em Rio Branco

Um homem de 22 anos foi preso nessa quinta-feira, 20, por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar na Rodovia AC-40 depois de cair de uma motocicleta que havia sido roubada numa perseguição policial. Apresentado na Delegacia de Flagrante, o suspeito negou ser o autor do assalto e acabou autuado por receptação dolosa.

Os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina pela Rodovia AC-40, região da Vila Acre, quando nas proximidades do Parque Ambiental Chico Mendes se depararam com um homem dirigindo uma motocicleta modelo Biz branca. Além de não atender a ordem de parada, saiu em alta velocidade na tentativa de fugir.

Ocorreu uma breve perseguição que terminou alguns quilômetros à frente, quando ao fazer uma curva em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e caiu. Ao fazer uma consulta no sistema os policiais, descobriram que a motocicleta era produto de roubo ocorrido no dia anterior. Preso em flagrante, o homem foi autuado na DEFLA e deverá responder por crime de receptação dolosa.