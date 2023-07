Superlua de julho estará mais perto da Terra do que um típico evento de lua cheia

Luas cheias e superluas

Embora a maioria dos anos tenha 12 luas cheias, 2023 terá 13 desses eventos lunares. Haverá duas superluas em agosto, incluindo uma lua azul, que será a lua mais próxima da Terra este ano, de acordo com o The Old Farmer’s Almanac.

A quarta e última superlua em 2023 nascerá em 29 de setembro.

Veja abaixo as luas cheias restantes em 2023, de acordo com o Farmer’s Almanac.

3 de julho: Lua dos Cervos

1º de agosto: Lua de Esturjão

30 de agosto: Lua Azul

29 de setembro: Lua Cheia

28 de outubro: Lua do Caçador

27 de novembro: Lua do castor

26 de dezembro: Lua Fria

Eclipses lunares e solares

As pessoas nas Américas do Norte, Central e do Sul poderão ver um eclipse solar anular em 14 de outubro.

Durante o eclipse solar, a lua passará entre as sol e a Terra em ou perto de seu ponto mais distante da Terra. A lua parecerá menor que o sol e cercada por um halo brilhante.

Para evitar danos aos olhos, os espectadores devem usar óculos de eclipse.

Um eclipse lunar parcial também ocorrerá em 28 de outubro. Apenas parte da lua passará para a sombra, pois o sol, a Terra e a lua não se alinharão completamente. Este eclipse parcial será visível na Europa, Ásia, Austrália, partes da América do Norte e grande parte da África do Sul.

Chuvas de meteoros

Cada uma das nove chuvas de meteoros restantes com pico previsto para este ano será mais visível do final da noite até o amanhecer em áreas sem poluição luminosa.

Veja abaixo as datas de pico dos eventos:

Aquarídeos do Delta do Sul: 30 a 31 de julho

Capricórnios Alfa: 30 a 31 de julho

Perseidas: 12 a 13 de agosto

Orionídeos: 20 a 21 de outubro

Taurídeos do Sul: 4 a 5 de novembro

Taurídeos do Norte : 11 a 12 de novembro

Leonidas: 17 a 18 de novembro

Geminídeos: 13 a 14 de dezembro

Ursidas: 21 a 22 de dezembro

Relembre o “Anel de fogo”, quando a lua bloqueou o sol parcialmente durante eclipse em 2021: