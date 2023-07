Stenio Garcia recebe alta e deixa Hospital Samaritano na zona oeste do Rio de Janeiro

O ator Stenio Garcia, 91, recebeu alta e deixou o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 7. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo hospital. Ele estava internado desde o dia 1º de junho, tratando um quadro de septicimia aguda. Ao longo desta semana, o ator apresentou boa evolução em seu quadro e deixou a unidade. Em boletim emitido na quinta-feira, 6, o hospital destacou que o estado de saúde seguia “em melhora progressiva” e que o paciente apresentava “evolução clínica”. Na terça-feira, o ator agradeceu o apoio dos fãs em suas redes sociais. “Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”, escreveu. Um dia antes de deixar o hospital, Stenio criticou a disseminação de notícias falsas sobre sua suposta morte. “Começo o meu dia indignado com as fake news relacionadas a mim. Mais suma vez, agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora”, concluiu o ator.

Fonte: Jovem Pan News