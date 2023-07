Spotify aumentará preço da assinatura no Brasil; veja quanto cada plano vai custar

Os clientes que estiverem no período de testes poderão seguir no serviço. Após o término do prazo, a primeira cobrança será no preço atual e, só depois, a assinatura será reajustada.

“Vamos aumentar o preço do Premium Individual para continuarmos investindo e inovando nas nossas ofertas e recursos, além de melhorar ainda mais sua experiência”, afirmou o Spotify, no e-mail.



Os planos pagos permitem que usuários escutem músicas sem anúncios em qualquer lugar, mesmo onde não há internet. Além do plano Individual, é possível assinar o plano Duo, voltado para duas pessoas que moram juntas, e o Família, para até seis pessoas que moram no mesmo endereço.