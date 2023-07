SpaceX se torna empresa aeroespacial mais valiosa do mundo com valor bilionário

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, alcançou valor de mercado de US$ 150 bilhões após uma oferta secundária de ações, conforme noticiou o canal americano CNBC.

Com a operação, a companhia se torna a mais valiosa do seu setor no mundo, superando a Boeing.

A SpaceX tem um acordo com seus investidores para vender até US$ 750 milhões em ações por cerca de US$ 81 o papel, de acordo com uma cópia da oferta de compra enviada pelo CFO Bret Johnsen na quinta-feira (13), obtida pela CNBC.

O novo valor das ações representa um aumento de 5% em relação à última emissão secundária de ações, que precificou o papel em US$ 77, com uma avaliação de US$ 140 bilhões para a empresa.

A companhia de Elon Musk não comentou sobre o assunto. A Bloomberg e o The Wall Street Journal já tinham publicado anteriormente o plano da empresa de vender ações.

A SpaceX não é uma empresa listada em nenhuma bolsa de valores, por isso, não divulga seus resultados operacionais periodicamente. As ações da companhia podem ser compradas diretamente com a empresa ou em plataformas de investimento.

Os executivos da empresa não indicam nenhuma tentativa de realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO) para abrir seu capital. No início do ano, a presidente Gwynne Shotwell afirmou que “não há atualizações sobre o assunto”.