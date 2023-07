Sorveterias do Pará e da Bahia estão entre as 100 melhores do mundo, diz Taste Atlas

Em uma lista com as 100 melhores sorveterias e gelaterias do mundo, segundo a plataforma Taste Atlas, duas casas brasileiras figuram entre elas por ter sabores icônicos entre as opções de seus cardápios.

A Sorveteria Cairu, em Belém, no Pará, aparece na 36ª posição com seu sabor açaí, e a Sorveteria da Ribeira, em Salvador, aparece na sequência, na posição 37, com seu sorvete de tapioca.

“Esta lista apresenta as 100 gelaterias e sorveterias mais icônicas que deixaram uma marca indelével no cenário global de sobremesas. Abrange estabelecimentos que aperfeiçoaram seu ofício por mais de um século, servindo sabores consagrados pelo tempo, como chocolate e pistache, ou combinações inventivas como ricota e pera, sementes de gergelim e arroz”, diz a plataforma, que classifica pratos, sabores, restaurantes e até formas de preparar alimentos pelo mundo.

Fundada em 1964, a sorveteria paraense é classificada pelo atlas como “mais do que uma sorveteria”.

“É um símbolo de orgulho regional e um embaixador dos sabores amazônicos tanto para os locais quanto para os visitantes. Seus sorvetes se destacam pelo uso de frutas nativas da Amazônia, evidenciando os sabores únicos da região”, diz a plataforma.

Segundo o Taste Atlas, o sorvete de açaí é icônico por ter um sabor rico e distinto “que equilibra perfeitamente doçura e acidez”.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a Cairu ganha destaque no cenário internacional: ela já chegou a figurar entre as 50 melhores sorveterias do mundo no ano passado, em que foi destaque do Festival Mundial do Gelato.

Já em Salvador, o bairro da Ribeira é um dos cartões-postais da cidade e a sorveteria que leva o nome do lugar é um dos pontos turísticos. Inaugurada em 1931, a Sorveteria da Ribeira é popular entre os moradores da cidade e atrai turistas.

“A loja oferece uma variedade de sabores de sorvete que incluem não apenas sabores comuns, mas também frutas brasileiras exóticas, e seu sabor mais icônico é a tapioca – feita com farinha de tapioca autêntica e misturada com o gelato cremoso, resultando em uma deliciosa combinação de sabores e texturas”, afirma o texto do atlas sobre o ranking.

Sobre a lista

Sorvetes, gelatos, sorbets e outras variações da iguaria gelada são encontrados em todos o mundo, com uma variedade enorme de misturas cremosas.

“Cada variedade, embora tenha em comum o gosto pelo frio, apresenta características únicas, moldadas por ingredientes, técnicas e influências culturais regionais”, diz a publicação da plataforma.

O país destaque da lista não podia deixar de ser a Itália, com estabelecimentos nos 28 primeiros lugares da lista com sabores clássicos que vão do pistache, creme, chocolate e frutas até outros ingredientes não tão típicos para sorvetes, como a ricota.