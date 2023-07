Sobe para 8 número de mortos em explosão em cooperativa no estado do Paraná

O número de mortos após uma explosão na cooperativa agroindustrial C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná, subiu para oito nesta quinta-feira (27), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Outras 12 pessoas ficaram feridas, e uma segue desaparecida.

As causas do incidente, que ocorreu por volta das 17h da quarta-feira (26), são desconhecidas até o momento.

À CNN, o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu) informou que todos os seus recursos de emergência, incluindo equipes aeromédicas, foram acionados e se mobilizaram rapidamente para atender as vítimas.

O Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri, também em Palotina, confirmou que recebeu pessoas que se feriram na explosão, mas não informou quantos ainda continuam internados.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, socorristas de Palotina e das cidades vizinhas Cascavel e Toledo foram mobilizados no trabalho de atendimento às vítimas.

O governador em exercício, Darci Piana (PSD), o comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, e o secretário da Segurança do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, estão a caminho do local para a continuidade da operação e para prestar solidariedade aos moradores da cidade, de acordo com os Bombeiros.

Cooperativa C.Vale

A C.Vale é uma das maiores cooperativas do Brasil, com cerca de 26 mil associados e 13 mil funcionários. A empresa atua na produção de gêneros agrícolas nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil, respondendo sozinha por 1,31% de toda a produção de soja do Brasil.

Em nota enviada à CNN na quarta-feira, a empresa informou que estava centrada “na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”.

“Assim que todas as variáveis forem identificadas, e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade”, completa o comunicado.