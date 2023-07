Senac Acre oferece mais de três mil vagas gratuitas em cursos

O Senac Acre, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), disponibiliza um total de 3.020 vagas em cursos gratuitos, sendo 1.000 vagas para cursos à distância (EAD) e 2.020 vagas para cursos presenciais. O objetivo é oferecer oportunidades de qualificação profissional para pessoas de baixa renda, com renda familiar mensal per capita de até 2 salários-mínimos federais.

As inscrições para os cursos gratuitos iniciam nesta terça-feira, dia 11, e permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis. Para se inscrever nos cursos presenciais, os interessados devem comparecer às unidades do Senac, conforme as informações contidas no edital. Já para os cursos à distância, basta acessar o site www.ead.senac.br/gratuito.

A oferta diversificada abrange diferentes áreas de conhecimento e está distribuída em diferentes períodos, permitindo que os interessados escolham a opção mais adequada às suas disponibilidades de tempo. A iniciativa visa proporcionar acesso à educação gratuita, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e a melhoria das oportunidades de emprego para os moradores do estado do Acre.

José Ricardo Pires, coordenador de negócios estratégicos do Senac Acre explicou que as oportunidades de acesso à educação gratuita é um importante passo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais. “Essas vagas permitem que mais pessoas possam adquirir conhecimentos e competências necessárias para se destacar no mercado de trabalho e construir um futuro promissor”.

Antes de efetuar a inscrição, é fundamental que os interessados estejam atentos aos prazos e pré-requisitos específicos de cada curso. Para obter mais informações sobre os cursos, incluindo datas, horários e locais, os interessados em vagas presenciais podem acessar os editais disponibilizados pela instituição no site ac.senac.br. Para os cursos à distância, todas as informações estão presentes no site do EAD do Senac.