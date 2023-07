Semeia orienta população de Rio Branco para evitar queimadas

O cenário começou a mudar em Rio Branco. Em alguns bairros já é possível observar que matos e lixos estão sendo queimados. Com isso, a fumaça aumentou e, consequentemente, os problemas de saúde relacionados a síndromes respiratórias. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), iniciou a fiscalização na capital a fim de evitar essa prática criminosa.

Em relação ao ano passado, a Semeia avalia que os números de ocorrências ainda estão menores. De Acordo com o secretário da pasta, Carlos Nasserala, um trabalho de educação ambiental é realizado há alguns anos com o objetivo de mostrar para cada cidadão os prejuízos desses incêndios.

“Estamos direto com a educação ambiental, trabalhando com capacitação de profissionais, nos bairros, nas escolas, conscientizando a população de que queimar não traz benefício nenhum para nossa população. Nossos hospitais estão sofrendo muito com síndrome gripal.”

Além de danos à saúde e ao meio ambiente, queimar é crime e quem for pego nessa prática pode ser multado e sofrer detenção de seis meses a um ano, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais.