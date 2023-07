Sem Sam Kerr, Austrália bate Irlanda na estreia na Copa do Mundo Feminina

Coanfitriã da Copa do Mundo Feminina, a Austrália estreou com vitória em Sydney. Na partida de abertura do grupo B, as Matildas derrotaram a Irlanda por 1 a 0, com gol de pênalti de Catley, aos 6 minutos do segundo tempo.

Desfalque

A Austrália jogou sem a principal jogadora e capitã Sam Kerr. A atacante de 29 anos, eleita pela Fifa a segunda melhor jogadora do mundo de 2021, sofreu uma lesão na panturrilha nos treinos e está fora também do jogo contra a Nigéria, na próxima quinta-feira. A expectativa é que ela retorne no último compromisso no grupo B, contra Canadá, no dia 31.



Público recorde

O jogo estabeleceu novo recorde de público de uma partida de futebol feminino na Austrália. O Estádio Olímpico de Sydney recebeu 75.784 pessoas.



Arbitragem brasileira

Logo a segunda partida desta edição da Copa do Mundo Feminina contou com arbitragem brasileira. A árbitra Edina Alves teve boa atuação, marcando corretamente o pênalti que originou o único gol do jogo. As assistentes Neuza Back e Leila Cruz completaram o trio.

Vem aí

A primeira rodada do grupo B será complementada com o duelo entre Nigéria e Canadá, em Melbourne, nesta quinta-feira, às 23h30 (horário de Brasília).