Seleção Brasileira de Vôlei Masculino perde para a Polônia e está fora da Liga das Nações

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino foi derrotada pela Polônia e está eliminado nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei. Em partida disputada na cidade de Gdansk, na Polônia, o time da casa venceu por 3 a 0, nesta quinta-feira (20), com parciais de 26/24, 25/21 e 25/20.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre as duas seleções, mas o time da casa venceu a parcial por 26 a 24. O último ponto gerou polêmica para os brasileiros. Alan tentou explorar o bloqueio e com ajuda do VAR, foi identificado o último toque no oposto brasileiro. A comissão técnica e os jogadores reclamaram, mas o ponto se manteve para a Polônia.

No segundo set, o Brasil pecou na definição dos contra-ataques e cedeu chances para a Polônia aumentar a vantagem no placar. Os poloneses aproveitaram os erros adversários para fechar o set em 25 a 21.

No set final, a Polônia, com o apoio da torcida, se manteve superior na partida e venceu os brasileiros por 25 a 20. Renan dal Zotto deu oportunidade para o ponteiro Leal estrear na competição, mas não foi suficiente para sustentar uma reação brasileira.

Maiores pontuadores:

Swiwka (Polônia): 16 pontos

Alan (Brasil): 15 pontos

Próximos confrontos:

22/07 (segunda-feira) – 12h (de Brasília) – Japão x Polônia

22/07 (segunda-feira) – 15 (de Brasília) – Estados Unidos x Itália