Sejusp leva exposições de todo o Sistema Integrado de Segurança Pública à Expoacre

Durante os nove dias da maior feira de agronegócio acreana, a Expoacre, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, entre os dias 29 de junho e 6 de agosto, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) vai oferecer apresentações e atividades fixas envolvendo as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

Na programação, exposições do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), do Departamento de Tecnologia e Modernização, com aplicativos de reconhecimento facial e estruturas de rádio-comunicação, aeronaves, estandes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM).

Na primeira noite do evento, no sábado, 29, vai haver o lançamento da campanha Voando com a Segurança, que irá oferecer dois voos pelo Centro Integrado de Operações Policiais Aéreas (Ciopaer) para os ganhadores, com direito a acompanhante. Para participar do sorteio, será necessário visitar os estandes do Sisp (Polícia Penal, CBMAC, PC, PM e Departamento Estadual Trânsito), para recolher os carimbos no cartão, e voltar ao estande da Sejusp para depósito na urna.

A segunda noite trará a apresentação da Banda Mirim da Polícia Militar, com o apoio do programa de segurança pública e defesa social Acre Pela Vida. A terceira noite contará com a apresentação do Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial, com uma palestra sobre saúde mental e o apoio que seus profissionais prestam aos integrantes do Sisp.

As próximas noites seguem com a aula inaugural de pós- graduação lato sensu MBA (Master of Business Administration) em Gestão e Governança em Segurança Pública, que terá 45 vagas, sendo 20 para a PM, 13 para o CBMAC e 12 para a PC, sob coordenação do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps).

Além disso, haverá a entrega de materiais esportivos do Acre pela Vida, por meio de emenda parlamentar, a apresentação do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o sorteio do ganhador do voo e uma apresentação de capoeira das crianças do Centro da Cidade do Povo.

O estande da Sejusp funcionará das 17h às 22h, todos os dias da feira.