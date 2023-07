Botafogo vence Vasco e segue na liderança do Brasileirão 2023

Ninguém segura o líder! O Botafogo venceu o Vasco neste domingo (2) por 2 a 0, no Engenhão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve a boa distância para o segundo colocado Grêmio. Agora, a diferença entre eles é de 7 pontos.

Luis Henrique, após bela tabela com o artilheiro Tiquinho Soares, marcou o primeiro da equipe botafoguense, já comandada pelo interino Cláudio Caçapa, contratado após a saída de Luís Castro e sua comissão técnica para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Nos minutos finais, Carlos Alberto fez linda jogada pela esquerda e fechou a conta a favor do Botafogo.

Com a derrota, o Vasco permanece com 9 pontos na zona de rebaixamento.

As duas equipes terão a semana livre só para treinos. Lider, o Glorioso faz no próximo domingo (9), às 18h30, confronto contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Já o Vasco volta a São Januário, mas ainda sem torcida, no sábado (8), contra o Cruzeiro, às 16h.

Os primeiros 45 minutos no Nilton Santos forem de poucas emoções. O Botafogo, com todos os ingressos vendidos, tomou a ação da partida, como é de costume em sua casa.

Mas o que se viu foi um time disperso. Apostando muito em bolas longas, a conclusão era o grande problema.

As melhores chegadas foram com Tiquinho Soares. Logo no início ele cabeceou perto da meta de Léo Jardim. Em uma delas, quase marcou de bicicleta no fim do primeiro tempo.

No início da segunda etapa, o Botafogo seguiu seu domínio sobre o rival. E chegou ao gol antes dos dez minutos, com Luis Henrique, depois de grande tabela com Tiquinho Soares.

O Nilton Santos explodiu com o gol que deixava o Botafogo com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio.

Nos últimos quinze minutos de partida, o Vasco saiu para o ataque na tentativa de arrancar pelo menos um ponto do líder do campeonato. William Batista apostou na entrada do jovem Rayan, formando pela primeira vez dupla de ataque com Pedro Raúl. Mesmo assim a equipe não teve efetividade e pouco assustou a meta de Lucas Perri.

O Botafogo aproveitou o espaço dado pela defesa do Vasco e marcou o segundo gol, de forma parecida com o primeiro. Desta vez, com jogada de dois nomes que vieram do banco de reservas. Pela ponta esquerda, Carlos Alberto recebeu de Kayque e mandou para o fundo do gol.

O clássico também ficou marcado pelos profissionais que ocuparam o banco de reservas. No Botafogo, Cláudio Caçapa, emprestado pelo Lyon-FRA, esteve à beira do campo pela primeira vez. O Lyon é um dos clubes da holding de John Textor, dono da SAF alvinegra.

No Vasco, William Batista chegou ao segundo jogo como comandante. O jovem técnico, treinador do sub-20 do clube, deve ser efetivado na comissão técnica permanente, com a chegada de um treinador mais experiente.

Botafogo 2 x 0 Vasco

Botafogo: Lucas Perri; Rafael (Di Plácido), Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo (Kayque); Júnior Santos, Luis Henrique (Segovia) e Tiquinho Soares (Carlos Alberto). Técnico: Cláudio Caçapa

Vasco: Léo Jardim; Pumita, Léo, Robson (Capasso) e Lucas Piton; Zé Gabriel (Eguinaldo), Marlon Gomes, Figueiredo (Erick Marcus) e Orellano (Carabajal); Alex Teixeira (Rayan) e Pedro Raúl. Técnico: William Batista

Gols: Luís Henrique (7 min 2ºT)) e Carlos Alberto (49min 2ºT) para o Botafogo

Cartões amarelos: Adryelson e Segovia (BOT); Léo, Robson, Orellano, Rayan e Lucas Piton (VAS)

Motivo: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 2 de julho de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Clauss (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolfo Toski Marques (Fifa/PR)