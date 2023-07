Seca extrema pode superar emergência de 2005 e prefeitura lança Operação Estiagem

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta sexta-feira, 14, a Operação Estiagem, que visa beneficiar comunidades atingidas pela seca.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a expectativa é de estiagem severa e histórica, podendo se igualar a de 2005, quando a seca extrema provocou problema de saúde em 90% da população pobre de Rio Branco e a concentração de fumaça foi três vezes maior que o limite crítico estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente.

Para tentar contornar o problema, a Defesa Civil Municipal, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do próximo dia 17, vai abastecer com água locais da cidade que não são abastecido pela Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, ao custo de R$ 1,5 milhão. As ações devem durar até dezembro.

“Serão atendidas 16 mil pessoas, sendo distribuídos 25 milhões de litros de água minimizando o impacto da seca. O foco principal é o ser humano, mas também se beneficiarão os animais, as plantações. São 109 depósitos de água de 5 mil litros, já fizemos todo o planejamento e agora vamos partir para o abastecimento”, disse Falcão.