Satélite revela planejamento de desfile militar em grande escala na Coreia do Norte

Imagens de satélite da capital norte-coreana, Pyongyang, revelaram que a Coreia do Norte estava preparando um desfile militar noturno em grande escala para comemorar o 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, disse Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-coreanos em Seul.

Fotografias da empresa norte-americana Umbra, que usa satélites de imagem de radar para espiar através da cobertura de nuvens, mostram grandes formações do número “70” e outros slogans como “vitória” e “sucesso” na praça Kim Il Sung.

A parada militar em Pyongyang provavelmente incluirá até 15 mil pessoas e possivelmente apresentará novos designs de armas com capacidade nuclear, acrescentou Yang.

A Coreia do Norte comemora o dia 27 de julho como uma vitória sobre as forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos na Guerra da Coreia de 1950-1953, dando a Pyongyang uma chance de destacar os dias da Guerra Fria, quando as tropas norte-coreanas lutaram com o apoio chinês e russo.

A Coreia do Norte ainda está tecnicamente em guerra com a aliança liderada pelos EUA depois que os combates terminaram em um armistício, em vez de um tratado de paz formal.

Pyongyang convidou altos funcionários chineses e russos, de acordo com a mídia estatal.

Eles são as primeiras delegações estrangeiras conhecidas a visitar a Coreia do Norte desde o início da pandemia de Covid-19, e vêm no momento em que Pyongyang procura aprofundar seus laços com Pequim e Moscou.

VÍDEO – Secret State: Por dentro da Coreia do Norte