São Paulo visita o Red Bull Bragantino em busca de colocar fim em tabu recente

O Bragantino recebe o São Paulo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 14º rodada do Brasileirão. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta tenta manter o bom retrospecto, enquanto o Tricolor Paulista quer embalar na competição.

Desde que o Bragantino virou clube empresa e voltou a enfrentar o Tricolor Paulista em 2020, a equipe do Morumbi não sabe o que é vencer em Bragança Paulista. Foram cinco jogos no Nabi Abi Chedid, com quatro vitórias do Toro Loko e um empate.

Para esse jogo, a equipe de Pedro Caixinha chega embalada após seis jogos sem derrota e duas goleadas, diante do Tacuary, por 7 a 0, na Sul-Americana, e contra o Flamengo, por 4 a 0, pelo Brasileirão.

A boa notícia fica pelo retorno de Natan, que voltou a treinar após uma grave lesão e pode jogar diante do São Paulo. Léo Ortiz, Realpe e Lucas Cunha seguem lesionados, enquanto Lomónaco está afastado devido a investigação dos esquemas de apostas.

Já o São Paulo poderá ter os retornos de Moreira, Talles Costa, Erison e Welington. Todos estão recuperados de lesões e receberam alta do departamento médico. Alan Franco, que não teve lesão constatada após o jogo contra o Palmeiras, no entanto é dúvida, devido às dores.

A grande novidade pode ficar pela reestreia de Alexandre Pato. O atacante fez o processo de adaptação e está livre para ser usado por Dorival Jr. A expectativa é que o atleta seja relacionado pela primeira vez desde o seu retorno.

BRAGANTINO X SÃO PAULO

Local: estádio Nabi Abi Chedid – Em Bragança Paulista

Data e horário: domingo (9), às 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

PROVÁVEL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso, Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo e Juan. Técnico: Dorival Jr.

Fonte: R7