São Paulo vence o Fluminense por 1 a 0 e encosta no G4

O São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (1º), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo, anotou o gol são-paulino.

Foi o oitavo tento do camisa 10 na temporada, número que o coloca como artilheiro do Tricolor em 2023 empatado com o argentino Galoppo.

O resultado fez o São Paulo encostar nos cariocas provisoriamente. Com 21 pontos, o time de Dorival Júnior subiu para a 6ª colocação, uma atrás do próprio Fluminense.

O jogo

Com dois volantes como zagueiros na defesa do Fluminense — Thiago Santos e Felipe Melo —, o São Paulo abusou dos cruzamentos nos minutos iniciais para tentar furar a defesa carioca. Na primeira grande chance do jogo, Arboleda infiltrou, cabeceou e Fábio fez grande defesa para salvar.

Se a maior emoção do primeiro tempo havia sido até então a discussão entre Felipe Melo e Luciano, a defesa carioca arriscou troca de passes dentro da área, Arias errou e e Luciano finalizou com força para Marcelo aparecer em cima da linha e afastar de cabeça.

O frio no estádio do Morumbi não pareceu intimidar o São Paulo, que começou o segundo tempo pressionando a saída de bola da equipe visitante.

Aos 22 minutos, os donos da casa quase abriram o placar novamente. Marcelo e Samuel Xavier tiveram que inverter lados, Wellington Rato percebeu a mudança e cruzou para Juan. O camisa 31 não foi acompanhado por Marcelo, recebeu sozinho, mas finalizou para outra boa defesa de Fábio.

O troco do Fluminense veio na sequência, aos 26 minutos, quando a cobrança de escanteio encontrou a cabeça de Thiago Santos. O volante, hoje zagueiro, testou com força e Rafael salvou o São Paulo.

Aos 43 minutos, a insistência da equipe são-paulina valeu a pena. Rafinha cruzou bola na área, David ajeitou de cabeça e Luciano fuzilou de esquerda para o fundo das redes, oitavo gol do camisa 10 em 2023, superando os sete marcados por Calleri e empatando com o também argentino Giuliano Galoppo.

Próximos compromissos

O São Paulo agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (5), a equipe recebe o Palmeiras, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Já o Flu só volta a campo no próximo domingo (9), contra o Internacional, no Maracanã, pelo Brasileiro.

São Paulo 1 x 0 Fluminense

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Patryck; Pablo Maia, Gabi Neves (Alisson, 13min 2ºT), Rodriguinho (W. Rato, 1min 2ºT), Nestor (Marcos Paulo, 30min 2ºT); Juan (David, 30min 2ºT) e Luciano (Nathan, 46min 2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Felipe Andrade, 15min 2ºT), Thiago Santos, Marcelo (Guga, 38min 2ºT); Martinelli, Lima, Pirani (Lelê, 17min 2ºT); Keno (John Kennedy, 38min 2ºT), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Gol: Luciano (42min 2ºT), do São Paulo;

Cartões amarelos: Gabi Neves (10min 2ºT) e Patryck (53min 2ºT), do São Paulo; Felipe Melo (11min 1ºT) e Arias (41min 2ºT), do Fluminense

Cartões vermelhos: Arias, do Fluminense

Motivo: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023

Data e horário: 1º de julho de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco-RS

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG e Michel Stanislau-RS

VAR: Igor Junio Benevenuto-MG

Público: 49.153 torcedores

Renda: R$ 2.523.257,00