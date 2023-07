São Paulo atropela o Santos, cola no G-4 e deixa rival perto do Z-4

Com o melhor público do Morumbi no ano, o São Paulo atropelou o Santos e venceu o clássico deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 4 a 1. O Tricolor foi muito superior ao rival, fez 2 a 0 antes do intervalo e depois ampliou no segundo tempo, mesmo em ritmo mais lento. O Santos, frágil, pouco incomodou o adversário e ouviu a torcida rival gritar “Olé” no fim da partida. O Peixe venceu só um dos últimos 14 jogos que fez.

Como fica a classificação

O São Paulo subiu na classificação e e entrou no G-4. Com 25 pontos, assumiu a quarta posição com a mesma pontuação do Fluminense, mas melhor ataque. O Santos é o 14º colocado, com 16 pontos.



O primeiro tempo

Jogando em casa, lotada, e em melhor momento, o São Paulo dominou completamente o primeiro tempo do clássico contra o Santos. Foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0, mas poderia ter sido mais. Em determinado momento, por volta dos 35 minutos, o São Paulo tinha trocado 109 passes, o Santos pífios 22. O primeiro gol tricolor saiu de pênalti, em falta sem discussão de Joaquim em Calleri, que converteu a cobrança. O argentino fez o segundo, de cabeça, no fim da etapa inicial. Michel Araújo – que chutou do meio de campo e acertou o travessão – e Luciano quase ampliaram. Do outro lado, Rafael foi mero espectador da partida.

O segundo tempo

Com a vantagem construída na primeira etapa, o São Paulo diminuiu o ritmo no segundo tempo – o técnico Dorival Júnior até tirou alguns de seus principais jogadores para poupá-los. O Santos, porém, não conseguiu se aproveitar desse relaxamento rival para ameaçar a vitória tricolor. Na verdade, os donos da casa ainda fizeram mais gols. David se lançou para o meio da área e completou cruzamento de Rodrigo Nestor. Depois, Alexandre Pato fez o quarto ao tabelar dentro da área. Marcos Leonardo diminuiu para o Santos de pênalti, nos acréscimos.

Alexandre Pato comemora gol (Foto: Marcos Ribolli)

Agenda

Os dois times terão a semana livre só para treinos. O São Paulo volta a campo no sábado, contra o Cuiabá, fora de casa. O Santos joga no dia seguinte, na Vila Belmiro, contra o líder do Brasileirão, Botafogo.

Recorde em casa

O Morumbi recebeu neste domingo o melhor público do São Paulo como mandante na temporada. Foram 58.127 torcedores pagantes.



Fonte: ge