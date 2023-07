Santos perde oito mandos de campo pelas confusões no jogo contra o Corinthians

O Santos foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça) pelos atos de vandalismo de torcedores no duelo contra o Corinthians, ao final de junho. Na ocasião, bombas foram atiradas das arquibancadas em direção ao goleiro Cássio, o que causou o encerramento do jogo ainda aos 42 minutos do segundo tempo.

A decisão foi tomada em plenário do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta sexta-feira (07). A punição inclui a perda de mando de campo por oito jogos, além de multa de R$80 mil. Vale destacar que, ainda que longe do litoral paulista, o segue mantida a determinação de portões fechados à torcida do Santos.

Desta forma, no período determinado, o Peixe irá precisar jogar a, ao menos, 150 quilómetros da Vila Belmiro. O próximo duelo como mandante, contra o Goiás, ainda será no estádio santista, por falta de tempo hábil.

A defesa santista irá recorrer à decisão, a qual julgou como exagerada. No julgamento, o advogado do Santos questionou a punição e viu o presidente do STJD mudar de voto e optar por portões fechados longe da Vila Belmiro.