Russo é condenado a 10 anos de prisão por suposto plano para explodir infraestrutura

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse que um suposto sabotador russo foi condenado a 10 anos de prisão por um plano frustrado de explodir a infraestrutura de transporte na região ucraniana ocidental de Rivne.

A agência destacou que um tribunal ucraniano considerou a pessoa culpada de “cometimento de crimes contra a segurança do Estado da Ucrânia”.

De acordo com o SBU, o sabotador, que não foi nomeado, estava se preparando para explodir duas instalações de infraestrutura de transporte na região de Rivne quando ele foi detido por agentes de segurança que realizavam uma “operação multietapa” em fevereiro.

“O agressor esperava interromper o suprimento de armas e munições estrangeiras às forças de defesa nos frontes leste e sul”, disse o comunicado.

O homem realizou missões de reconhecimento em torno das instalações de infraestrutura, esperando plantar explosivos nos “locais mais vulneráveis” ao longo das rotas de transporte, acrescentou.

Investigadores ucranianos o identificaram como um ex-combatente que lutou contra a Operação Antiterrorista da Ucrânia no leste do país antes do início da invasão em grande escala da Rússia.

O sabotador era membro de “grupos terroristas” e do aparato de inteligência militar russa antes da guerra, segundo o comunicado do SBU.

Depois que a guerra começou, o sabotador supostamente tomou parte ativa na luta contra as tropas ucranianas nas regiões sulistas de Zaporizhzhia e Kherson antes de receber “uma missão de um GRU russo para chegar secretamente à região de Rivne para cometer sabotagem em instalações de infraestrutura de transporte”.