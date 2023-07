Rússia enviou mais de 180 mil soldados para frentes de batalha, diz porta-voz ucraniano

A Rússia enviou mais de 180.000 soldados para as duas principais frentes de batalha do leste, de acordo com Serhii Cherevatyi, porta-voz do grupo oriental das Forças Armadas Ucranianas.

“Mais de 180.000 [tropas russas foram posicionadas] em toda a área de responsabilidade [do Grupo de Forças do Leste]… A frente Lyman-Kupyansk é mais longa, e é por isso que o inimigo está concentrando suas forças lá”, disse Cherevatyi em uma entrevista com a mídia ucraniana na segunda-feira (3), acrescentando que há “mais de 120.000 soldados inimigos” na direção de Lyman-Kupyansk no momento.

Cherevatyi o chamou de “um agrupamento bastante poderoso”. Ele disse que incluía “assalto aéreo e unidades mecanizadas, unidades da reserva do exército de combate de Bars, forças territoriais” e novas empresas de assalto Storm Z, que ele disse recrutar pessoas com antecedentes criminais.

Cherevatyi disse que há cerca de 50.000 soldados russos na frente de Bakhmut.

As cidades de Lyman e Kupyansk estão separadas por cerca de 100 quilômetros, ao norte de Bakhmut, na frente leste da Ucrânia.

Luta em Bakhmut

Enquanto isso, Hanna Maliar, vice-ministra da defesa da Ucrânia, relatou confrontos frequentes perto de Bakhmut. “A situação está mudando muito rapidamente”, disse Maliar em um post no Telegram.

“O controle sobre as mesmas posições pode ser perdido e recuperado duas vezes ao dia.”

O general Oleksandr Syrskyi, comandante das Forças Terrestres Ucranianas, repetiu os comentários de Maliar em entrevista ao Ukrainska Pravda, um jornal online ucraniano, na segunda-feira.

“O inimigo está tentando transferir unidades para as direções mais ameaçadoras para contra-ataques, tentando desestabilizar a situação, causar perdas à Ucrânia e atrapalhar a logística das forças de defesa”, disse Syrskyi, acrescentando que “a ameaça das ações ofensivas inimigas de o lado de Bakhmut na direção de Chasiv Yar permanece.

Chasiv Yar fica a cerca de 15 quilômetros a oeste de Bakhmut.

Syrskyi observou que os russos estão “se agarrando desesperadamente às posições e fortalezas que já foram ocupadas pelos wagneritas”, uma referência à força mercenária que liderou a ofensiva russa em torno de Bakhmut.

As forças ucranianas conseguiram impedir que as tropas russas se movessem dentro de Bakhmut, disse ele.