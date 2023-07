Restaurante Popular comemora aniversário de reabertura nesta terça-feira (18)

Um espaço acolhedor criado com o propósito de oferecer dignidade em forma de alimentação saudável para aqueles que mais precisam. Assim pode ser definido, em linhas gerais, o Restaurante Popular de Rio Branco que, nesta terça-feira (18), completa seu primeiro aniversário de reinauguração, após ficar fechado por dois anos devido à pandemia de covid-19.

Localizado na Estrada da Sobral, na regional da Baixada, o restaurante leva o nome oficial de José Marques de Souza, uma homenagem ao líder social e ativista cultural popularmente conhecido como Matias.

O local, que antes dependia de recursos federais para funcionar, foi totalmente reformado pela prefeitura que, além de administrá-lo passou a custeá-lo.

“É totalmente custeado pela Prefeitura de Rio Branco. Esse é um cuidado especial do nosso prefeito Tião Bocalom com os usuários”, disse a diretora do Restaurante Popular, Márcia Andreato.

Diariamente, são preparadas 550 refeições e, destas, uma parte é embalada e enviada ao Centro Pop para atender pessoas em situação de rua. A maior parte, porém, é servida no restaurante onde, logo nas primeiras horas da manhã, as pessoas, na sua maioria idosos, chegam cedo para garantir o almoço. Além de ter preço acessível – somente R$ 2,00 – é uma alimentação saudável, com cardápio balanceado, cuidadosamente elaborado por nutricionistas.

Nos pratos tem o básico e nutritivo feijão com arroz e a proteína varia entre carne, frango ou peixe preparados de formas diferentes. Também tem macarrão, salada com legumes e verduras e a farofa de todo dia do acreano.

Gente de toda a cidade almoça no Restaurante Popular, a exemplo do casal Manoel Pereira e Kelly Matos, moradores do Adalberto Aragão.

“A comida daqui é excelente, as pessoas nos atendem na delicadeza, são muito educados e tratam a gente bem. Igual a mim que sou cadeirante e desde a primeira vez que eu vim almoçar aqui eu fiquei muito feliz, muito agradecida”, destacou Kelly.

Seu esposo, o ajudante de pedreiro Manoel Pereira, acrescentou: “Eu gostei muito daqui. Depois que o prefeito fez isso aqui, todo mundo vem almoçar aqui porque a comida é gostosa”.

José Soares é artista de rua aposentado e vem lá do Taquari quase todos os dias só para aproveitar o benefício. Ele disse que “é uma comida saudável com ótimo atendimento, que a qualidade da comida é muito boa e aqui está sendo uma ajuda importante pra ele”.

A dona de casa, Maria Araújo, também aposentada é outra que não abre mão do almoço no Restaurante Popular. Ela contou que vai ao restaurante todo dia e que a comida é muito boa.

A comida é muito boa e não só ao paladar, mas tem garantia de qualidade também. Na cozinha a equipe toma todos os cuidados com a higiene desde o armazenamento dos alimentos comprados de fornecedores locais, assim como os legumes as verduras sempre fresquinhas, direto dos produtores da agricultura familiar.

No preparo, os cuidados são redobrados. Luvas, toucas, máscaras são itens indispensáveis assim como o capricho das cozinheiras que não abrem mão dos temperos que todo mundo gosta.

Critérios

Mas nem todo mundo pode almoçar no Restaurante Popular. Para ser usuário é preciso ser cadastrado no CADÚnico ou ser gestante, lactante – que são aquelas mães que ainda estão amamentando – idosos ou pessoas em situação de rua.

Segundo explicou a diretora, Márcia Andreato, a prioridade da Prefeitura de Rio Branco é que seja dada a devida atenção às pessoas em vulnerabilidade social.

“Esse trabalho é observado pela nossa equipe de acolhimento. Nós temos assistente social, psicólogo e fazemos essa identificação. Muitas pessoas vêm até a gente. Ficamos também do lado da UPA e tem aqueles que chegam da Zona Rural e dizem que só tem o dinheiro do ônibus, nem por isso a gente os deixa voltar sem se alimentar. Fazemos o cadastro dessas pessoas como vulnerabilidade total. Fazemos essa triagem e liberamos o almoço. Eles não saem sem almoço daqui”, ressaltou.

Dessa forma, o Restaurante Popular tem cumprido sua missão social: possibilitar comida na mesa a quem só pode pagar o mínimo ou até quem não pode pagar nada. Em cada prato servido, uma experiência gastronômica saborosa e nutritiva quem tem ajudado muita gente.

Fonte: Assecom/Prefeitura