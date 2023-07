Renato Gaúcho revela conversa com diretoria do Grêmio para recontratar o meia Luan

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, revelou que planeja contar novamente com o meia-atacante Luan, atualmente encostado no Corinthians. Em entrevista para a emissora do clube, o treinador afirmou que conseguiria recuperar o jogador, eleito o Rei da América em 2017, ano em que conquistou a Libertadores com o Tricolor gaúcho. Segundo o comandante da equipe, já houve uma conversa com Alberto Guerra para recontratar o atleta de 30 anos. “Comigo aqui ele fazia algumas coisas que está fazendo em São Paulo, mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora e rendia dentro de campo. Então, muitas vezes, o treinador em primeiro lugar tem que entender de futebol e do lado tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo, e muitas vezes o pai do jogador, muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito no Corinthians não é problema meu, comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia eu conversei bastante com o Guerra no vestiário, troquei algumas ideias, inclusive para trazer o Luan de volta”, declarou.

No Grêmio de 2014 a 2019, Luan viveu a melhor fase da carreira, conquistando a Libertadores (2017), a Copa do Brasil (2016), a Recopa Sul-Americana (2018) e o bi do Gaúcho (2018 e 2019). No período, o meia-atacante chegou a ser convocado para a seleção brasileira e foi fundamental na conquista dos Jogos Olímpicos de 2016. Contratado pelo Corinthians por quase R$ 29 milhões, o jogador não emplacou. Além de colecionar más atuações e lesões, ele também deixou de ser relacionado para os jogos do Alvinegro. Sua última partida com a camisa do Timão ocorreu em fevereiro do ano passado. Nesta semana, o atleta voltou a ser notícia ao ser agredido por membros da Gaviões da Fiel num motel, localizado na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Através das redes sociais, Luan mostrou que ficou ensanguentado. Seu vínculo com time da capital paulista é válido somente até o final deste ano.

