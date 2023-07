Rampa desaba e deixa cerca de 25 feridos em festival no Serra Dourada, em Goiânia

Uma rampa desabou durante o Rap Mix Festival e deixou cerca de 25 pessoas feridas no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no domingo (9).

Brigadistas do evento, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas que apresentavam, em sua maioria, apenas escoriações leves.

Ao menos 11 vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, como Hugo (Hospital Estadual de Urgências de Goiás), Heapa (Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada), Hospital Ortopédico, Hugol (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira) e Hospital de Acidentados. Segundo os bombeiros, todas estavam conscientes.

O acidente ocorreu por voltas das 23h16 na rampa que dava acesso ao front stage, área do festival com altura mais elevada do que o gramado do estádio, com visão para os dois palcos — que ficavam localizados nas extremidades do campo de futebol.

O festival reuniu nomes de peso do rap nacional e de outros gêneros, como Racionais MC, L7nnon, MC Hariel, Djonga, Matuê, Xamã e Filipe Ret.