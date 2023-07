Rainha do rodeio revela que passou um ano se aperfeiçoando para vencer concurso

Com seu belo berrante, a rainha do rodeio, empresária Lohana Martins, concedeu uma entrevista nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia neste sábado, 29, e revelou que a coroação é a realização de um sonho de infância.

Coroada princesa do rodeio 2022, Martins contou que desde a infância já sonhava em ser a rainha do evento agropecuário. “Esse ano eu retornei e consegui o título de rainha do rodeio. Na Cavalgada passou um filme na minha cabeça, desde nova eu amava ver a Cavalgada passar, hoje passei onde eu morava e disse meu Deus, sou a rainha do rodeio”, ressaltou.

Lohana disse ainda que para ser rainha é necessário alguns critérios, como, por exemplo, tocar berrante. “Não é só beleza, o

berrante e o chicote, eu aprendi no ano passado. Esse ano eu me aperfeiçoei para o concurso”, contou.

A rainha do rodeio disse ainda que está há um ano se preparando para ser coroada esse ano. “Passei tempo me aperfeiçoando”, explicou.