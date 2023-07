Quem são os 76 jogadores que vão participar do Lendas do Atlético-MG; veja lista

O Atlético-MG abrirá as portas da Arena MRV neste domingo (16) para o jogo Lendas do Galo. O evento marca a primeira vez que a bola vai rolar no novo estádio do clube. Em campo, estarão ídolos da torcida alvinegra que marcaram a história centenária do clube.

O atleticano verá em campo ídolos de diversas épocas. Reinaldo, maior ídolo e maior artilheiro da história do clube, encabeça uma lista que conta com 40 nomes. Companheiros do Rei dos anos 80 como Luizinho, Éder Aleixo e Paulo Isidoro também estarão na inauguração da casa atleticana.

Nomes ainda mais antigos como Ubaldo e Buião, dupla que atuou pelo Galo anos 50 e 60 do século passado também marcarão presença. Todos esses formaram uma geração de atleticanos e terão companhia de ídolos da história recente.

Jogadores dos anos 1990 como Renaldo, a histórica dupla Marques e Guilherme, o zagueiro Galván e o lateral Paulo Roberto Prestes estão confirmados. A geração campeã da Libertadores estará em peso em campo. Ronaldinho Gaúcho puxa a fila que conta com Victor, Leonardo Silva, Leandro Donizete e outros.

No total, são 76 jogadores divididos em dois times: Forte e Vingador. O jogo terá três tempos com 20 minutos com um intervalo de 10 minutos entre eles.

A transmissão do jogo Lendas do Galo

O jogo Lendas do Galo terá transmissão exclusiva da Itatiaia, em parceria com a Arena MRV e oferecimento da ArcelorMittal.

A “produção broadcasting” da Itatiaiaterá 12 câmeras e um drone. A transmissão no dia 16 começará às 11h45 e vai até o fim do jogo Lendas do Galo, marcado para começar às 14h (de Brasília).

Além do desfile dos craques em campo, a Itatiaia mostrará, com exclusividade, a chegada e a emoção dos torcedores neste primeiro jogo da Arena. Todos os detalhes serão registrados, como entrevistas, presença de personalidades, imagens do campo, da arquibancada e dos vestiários. Quase 30 nomes de peso da história do clube estão confirmados. A lista terá mais novidades nos próximos dias.

De acordo com o gerente de vídeo da Itatiaia, Armando Oliveira, a transmissão proporcionará ao torcedor uma espécie de imersão, pois as câmeras terão acesso a todos os setores da Arena MRV, incluindo o interior dos vestiários.

“O torcedor estará dentro da Arena MRV e participará da festa. Vamos mostrar imagens que um jogo normal não tem. O público verá a resenha no vestiário, o reencontro de ídolos de várias gerações. No pré-jogo, a apresentação será feita de dentro de campo. Além disso, vamos acompanhar o torcedor da chegada à Arena até a arquibancada”, disse.

Foram colocados 20 mil ingressos à venda para o Lendas do Galo.

Veja os elencos do jogo Lendas do Galo:

Time Forte

Goleiros: Careca, Milagres, Victor.

Laterais-direito: Bruno, Paulo Roberto Costa.

Zagueiros: Álvaro, André Figueiredo, Batista, Léo Silva, Neguete.

Laterais-esquerdos: Miranda, Paulo Roberto Prestes.

Volantes: Gutemberg, Helcio, Leandro Donizete, Pierre, Richarlyson, Rosinei, Vanderlei Paiva.

Meias: Canela, Danival, Negrini, Paulinho, Paulo Isidoro, Renato Morungaba, Tucho.

Atacantes: Ailton, Alecsandro, Buião, Eder, Euller, Fernando Roberto, Marcio Mixirica, Marinho, Rafael Moura, Ronaldo (futsal), Sérgio Araújo, Valdir Bigode.

Técnicos: Levir Culpi, Procópio Cardozo.

Auxiliar técnico: Carlinhos Neves.

Time Vingador

Goleiros: Assis, Giovanni e João Leite.

Laterais-direitos: Alcir, Carlos César e Getúlio.

Zagueiros: Clebão, Galván, Lima e Luizinho.

Laterais-esquerdos: Jorge Valença e Júnior.

Volantes: Cerezo, Edgar, Elzo, Josué, Moacir, Rafael Miranda, Toninho Carinha e Valdir Todynho.

Meias: Clayton, Everton, Lincoln, Lôla, Mancini, Romulo Ponta e Ronaldinho Gaúcho.

Atacantes: Catatau, Guilherme, Hernani, Luan, Marques, Pedrilho, Piu (futsal), Reinaldo, Renaldo, Tardelli e Vanderlei.

Técnicos: Humberto Ramos, Marcelo Oliveira e Renê Santana.