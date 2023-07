Quatro são presos pela Polícia Militar com maconha e cocaína

Em duas ações nesta quarta-feira, 12, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas e apreendeu maconha e cocaína.

Um dos casos aconteceu no bairro Formoso, onde a equipe de GIRO da Companhia de Policiamento Especializado, prendeu em flagrante delito 3 homens por tráfico de drogas. Durante o motopatrulhamento tático, a equipe GIRO percebeu que uma das motocicletas estava com conduta típica de escolta, enquanto os outros dois indivíduos vinham na segunda motocicleta mais na retaguarda. “Quando eles perceberam que seria abordados, empreenderam fuga sendo acompanhados pelos policiais militares. Após alguns metros, ambos foram interceptados. Com eles foram apreendidos 44 trouxinhas de drogas, entre cocaína, pasta base e skunk. Além dos entorpecentes, foram apreendidas as duas motocicletas que estavam sendo utilizadas em favor do tráfico de drogas na região. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia para os demais atos legais”, citou a assessoria de comunicação da PM de Cruzeiro do Sul.

Na outra situação, a guarnição de serviço da RPTrânsito durante patrulhamento pelo bairro Copacabana avistou E.S.M., de 23 anos, em uma motocicleta em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Na abordagem foi constatado, após consulta eletrônica, um mandado de prisão em desfavor dele. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

“O trabalho em segurança pública desenvolvido pelos nossos Militares do 6° Batalhão deve ser enaltecido. E nesse ano estamos com um aumento de 230% no número de prisões de foragido em relação ao mesmo período do ano passado”, afirmou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.