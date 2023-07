Quarto envolvido em homicídio é capturado em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que atuam na cidade de Cruzeiro do Sul, prendeu um dos envolvidos no homicídio de Weslei Linek de Jesus (conhecido por FARIA), assassinado em novembro do ano passado. Trata-se de J.N.S, que foi capturado no fim da tarde de segunda-feira, 10.

O homicídio aconteceu em 11 de novembro de 2022, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul.

O crime teve como motivação determinações de organização criminosa, e essas ordens foram executadas pelos suspeitos. Com base em tudo isso, foram expedidos mandados que culminaram na prisão dos suspeitos de mais quatro suspeitos da morte de Weslei Linek, e agora no nacional J.N.S foi capturado pela PCAC.

O inquérito já se encontra na sua fase final, e apto a ser remetido para a Justiça.